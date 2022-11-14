Польша готовится принять новую волну украинских беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Польша готовится принять новую волну украинских беженцев с приближением зимних месяцев и подготовила более 100 000 мест в центрах приема, заявила в понедельник министр интеграции Агнешка Сцигай. Об этом сообщает агентство dpa, передает УНН.
Детали
В разговоре с Radio Plus Сцигай сказала, что пока нет признаков увеличения количества беженцев, пересекающих южную границу с Украиной, протяженностью более 500 километров.
По ее словам, только от 5% до 6% из 20 000 человек, пересекающих Польшу на границе, были беженцами, а остальные – обычным приграничным движением.
Заместитель министра внутренних дел Бартош Гродецкий заявил, что переговоры с украинским правительством показали, что власти будут стремиться удержать в стране как можно больше перемещенных лиц. По его словам, Польша оказывает помощь в строительстве контейнерных помещений, оборудованных генераторами и отоплением.
Гродецкий оценил количество находящихся в Польше украинских беженцев примерно в 1,3 миллиона человек.
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