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Украиноязычные аудиогиды уже появились в 32 странах - Зеленская

Украиноязычные аудиогиды уже появились в 32 странах - Зеленская

Киев • УНН

 • 800797 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что 50 украиноязычных аудиогидов появились в местах чрезвычайного культурного и исторического значения 32 стран. Об этом она заявила на странице в Facebook, сообщает УНН.

Цитата

«Есть хорошая новость: уже 50 украиноязычных аудиогидов появилось в 32 странах. Это 50 мест чрезвычайного культурного и исторического значения, которые зазвучали на украинском», - отметила она.

Детали

По ее словам, последние четыре аудиогида заработали в Азербайджане, Словакии и Норвегии.

«Азербайджан, историко-художественный заповедник «Гобустан». Уникальное место, где найдено более 6 тысяч наскальных рисунков. Одно из первых на планете, где зародилось искусство», - написала Зеленская.

Также украиноязычный аудиогид появился в костеле Святого Мартина в Словакии - крупнейшем готическом храме Братиславы. Это самая важная церковь словацкой столицы, которую посещают миллионы туристов.

Кроме того, Первая Леди Украины добавила, что в Осло, столице Норвегии, заработали сразу два аудиогида: на автобусном туре Oslo Hop-оn Hop-оff bus, где он уже прошел тестирование среди украинцев, приютивших страну, и в Музее Фрама с уникальной экспозицией, посвященной полярным экспедициям.

Дополнение

Польша готовится принять новую волну украинских беженцев с приближением зимних месяцев и подготовила более 100 000 мест в центрах приема, заявила в понедельник министр интеграции Агнешка Сцигай.

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