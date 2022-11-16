Украиноязычные аудиогиды уже появились в 32 странах - Зеленская
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что 50 украиноязычных аудиогидов появились в местах чрезвычайного культурного и исторического значения 32 стран. Об этом она заявила на странице в Facebook, сообщает УНН.
Цитата
«Есть хорошая новость: уже 50 украиноязычных аудиогидов появилось в 32 странах. Это 50 мест чрезвычайного культурного и исторического значения, которые зазвучали на украинском», - отметила она.
Детали
По ее словам, последние четыре аудиогида заработали в Азербайджане, Словакии и Норвегии.
«Азербайджан, историко-художественный заповедник «Гобустан». Уникальное место, где найдено более 6 тысяч наскальных рисунков. Одно из первых на планете, где зародилось искусство», - написала Зеленская.
Также украиноязычный аудиогид появился в костеле Святого Мартина в Словакии - крупнейшем готическом храме Братиславы. Это самая важная церковь словацкой столицы, которую посещают миллионы туристов.
Кроме того, Первая Леди Украины добавила, что в Осло, столице Норвегии, заработали сразу два аудиогида: на автобусном туре Oslo Hop-оn Hop-оff bus, где он уже прошел тестирование среди украинцев, приютивших страну, и в Музее Фрама с уникальной экспозицией, посвященной полярным экспедициям.
Дополнение
Польша готовится принять новую волну украинских беженцев с приближением зимних месяцев и подготовила более 100 000 мест в центрах приема, заявила в понедельник министр интеграции Агнешка Сцигай.