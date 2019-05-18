Українка стала володаркою "золота" на старті чемпіонату Європи з самбо
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Українська збірна з самбо рядом завойованих нагород розпочала виступи у стартовий день чемпіонату Європи в іспанському місті Хіхон, інформує УНН з посиланням на сайт Федерації самбо України.
У вазі до 72 кілограмів багаторазова чемпіонка світу і Європи Наталія Смаль, яка представляє Івано-Франківську область, суперничала із росіянкою Галиною Амбарцумян. І взяла гору над опоненткою з рахунком 4:2 та стала чемпіонкою Європи.
У бойовому розділі Богдан Бабенко з Рівненщини (до 57 кг) бився із Мухтаром Гамзаєвим з Росії, але поступився за балами і став володарем "срібла".
Ще один рівненський "бойовик" Вадим Бурчак (до 74 кг) протистояв Загіду Гайдарову з Росії. І також поступився своєму опоненту.
Відзначимо, що загальний доробок першого дня України склав одну "золоту", дві "срібні" і три бронзові медалі.
Зауважимо, найближчі два дні на європейській першості розіграють 18 комплектів нагород.