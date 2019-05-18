Украинка стала обладательницей "золота" на старте чемпионата Европы по самбо
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Украинская сборная по самбо рядом завоеванных наград начала выступления в стартовый день чемпионата Европы в испанском городе Хихон, информирует УНН со ссылкой на сайт Федерации самбо Украины.
В весе до 72 килограммов многократная чемпионка мира и Европы Наталья Смаль, которая представляет Ивано-Франковске область, соперничала с россиянкой Галиной Амбарцумян. И взяла верх над оппоненткой со счетом 4:2 и стала чемпионкой Европы.
В боевом разделе Богдан Бабенко из Ровенской (до 57 кг) сражался с Мухтаром Гамзаев из России, но уступил по очкам и стал обладателем “серебра”.
Еще один ровенский “боевик” Вадим Бурчак (до 74 кг) противостоял Загиду Гайдаров из России. И также уступил своему оппоненту.
Отметим, что общий доработок первого дня Украины составил одну “золотую”, две “серебряных” и три бронзовые медали.
Заметим, ближайшие два дня на европейском первенстве разыграют 18 комплектов наград.