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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 61488 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Українка стала переможницею Кубку Європи з фрістайлу

Українка стала переможницею Кубку Європи з фрістайлу

Київ • УНН

 • 19326 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. На базі гірськолижного комплексу "Красія" відбувся третій етап Кубка Європи з фрістайлу акробатика, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію лижного спорту України.

Деталі

Перше місце посіла наша спортсменка Ангеліна Брікіна з результатом 64,48 балів, а Анастасія Гасюк – третє. В її активі 57,98 пунктів. Друга сходинка дісталася представниці Казахстану.

Примітно, що це шості змагання Кубка Європи, які відбуваються в Україні. У поточному змагальному сезоні це – 3 і 4 етапи Кубка Європи серед 8 запланованих. Перші два етапи відбулись у відомому білоруському центрі Раубічі. Наступні два пройдуть у швейцарському Айроло у березні і заключні два етапи відбудуться в італійському Вальмаленко перед чемпіонатом світу серед юніорів.

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