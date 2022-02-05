Українка стала переможницею Кубку Європи з фрістайлу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. На базі гірськолижного комплексу "Красія" відбувся третій етап Кубка Європи з фрістайлу акробатика, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію лижного спорту України.
Деталі
Перше місце посіла наша спортсменка Ангеліна Брікіна з результатом 64,48 балів, а Анастасія Гасюк – третє. В її активі 57,98 пунктів. Друга сходинка дісталася представниці Казахстану.
Примітно, що це шості змагання Кубка Європи, які відбуваються в Україні. У поточному змагальному сезоні це – 3 і 4 етапи Кубка Європи серед 8 запланованих. Перші два етапи відбулись у відомому білоруському центрі Раубічі. Наступні два пройдуть у швейцарському Айроло у березні і заключні два етапи відбудуться в італійському Вальмаленко перед чемпіонатом світу серед юніорів.
Нагадаємо
Український кіберспортивний клуб названо найкращим в світі.