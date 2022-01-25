Український кіберспортивний клуб названо найкращим в світі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Портал “HLTV.org” оголосив, що найкращою командою минулого року стала “NAVI.CS:GO”, повідомляє УНН з посиланням на “HLTV.org”.
Деталі
У 2021 році “народжені перемагати” вісім разів підняли кубок над головою, включаючи трофей “PGL Major Stockholm 2021”. Також “NAVI” стали володарями “Intel Grand Slam”.
Окрім того, три представники “NAVI” увійшли до десятки найкращих гравців 2021 року. На дев’ятому місці розташувався Валерій “b1t” Ваховський, сьомим став Денис “electronic” Шаріпов, а найкращим гравцем минулого року був названий Олександр “s1mple” Костильов
Окрім того, відзначимо, що першим турніром для “NAV” у 2022 році стане BLAST Premier: Spring Groups.
Контекст
Кіберспорт: вперше в історії українська команда виграла мейджор з “CS:GO”.