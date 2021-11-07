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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40518 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Кіберспорт: вперше в історії українська команда виграла мейджор з "CS:GO"

Київ • УНН

 • 35812 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Завершився перший за два роки "мейджор-турнір" з "CS:GO" – "PGL Major Stockholm 2021". Українська команда "NAVI" виграла чемпіонат, повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.

Кіберспорт: вперше в історії українська команда виграла мейджор з "CS:GO"

Що відомо

У фіналі перемогу над колективом “G2 Esports” з рахунком 2:0. За свій виступ “NAVI” заробили один млн. дол.

Деталі

Виступ на турнірі “NAVI” розпочали з матчу проти п’ятої команди світу у рейтингу “HLTV” — “Heroic”. У завзятій боротьбі “Народжені Перемагати” обіграли на карті “Ancient” з рахунком 16:11. Через п’ять годин вони не залишили шансів “Virtus.pro” (16:4 — “Overpass”). Наступного дня “NAVI” вийшли в плей-офф, здолавши “Ninjas in Pyjamas” (16:9).

У плей-офф “NAVI” здобули три перемоги по 2:0 і у фіналі ситуація повторилася.

Довідка

Українська організація “Natus Vincere” виграла мейджор уперше в історії. Раніше “NAVI” тричі грали у фіналі, але поступалися “Team EnVyUs”, “Luminosity Gaming” та “Astralis”.

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