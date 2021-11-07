Кіберспорт: вперше в історії українська команда виграла мейджор з "CS:GO"

Що відомо

У фіналі перемогу над колективом “G2 Esports” з рахунком 2:0. За свій виступ “NAVI” заробили один млн. дол.

Деталі

Виступ на турнірі “NAVI” розпочали з матчу проти п’ятої команди світу у рейтингу “HLTV” — “Heroic”. У завзятій боротьбі “Народжені Перемагати” обіграли на карті “Ancient” з рахунком 16:11. Через п’ять годин вони не залишили шансів “Virtus.pro” (16:4 — “Overpass”). Наступного дня “NAVI” вийшли в плей-офф, здолавши “Ninjas in Pyjamas” (16:9).

У плей-офф “NAVI” здобули три перемоги по 2:0 і у фіналі ситуація повторилася.

Довідка

Українська організація “Natus Vincere” виграла мейджор уперше в історії. Раніше “NAVI” тричі грали у фіналі, але поступалися “Team EnVyUs”, “Luminosity Gaming” та “Astralis”.