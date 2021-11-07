Киберспорт: впервые в истории украинская команда выиграла мейджор по "CS:GO"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Завершился первый за два года "мэйджор-турнир" с "CS:GO" - "PGL Major Stockholm 2021". Украинская команда "NAVI" выиграла чемпионат, сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.
Что известно
В финале победу над коллективом “G2 Esports” со счетом 2:0. За свое выступление “NAVI” заработали один млн. дол.
Детали
Выступление на турнире “NAVI” начали с матча против пятой команды мира в рейтинге “HLTV” — “Heroic”. В упорной борьбе “Рожденные Побеждать” обыграли на карте “Ancient” со счетом 16:11. Через пять часов они не оставили шансов"Virtus.pro" (16:4 — “Overpass”). На следующий день “NAVI” вышли в плей-офф, одолев “Ninjas in Pyjamas” (16:9).
В плей-офф “NAVI” одержали три победы по 2:0 и в финале ситуация повторилась.
Справка
Украинская организация “Natus Vincere” выиграла мейджор впервые в истории. Ранее “NAVI” трижды играли в финале, но уступали “Team EnVyUs”, “Luminosity Gaming” и “Astralis”.