Украинка стала победительницей Кубка Европы по фристайлу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. На базе горнолыжного комплекса "Красия" состоялся третий этап Кубка Европы по фристайлу акробатика, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Украины.
Детали
Первое место заняла наша спортсменка Ангелина Брикина с результатом 64,48 баллов, а Анастасия Гасюк - третье. В ее активе 57,98 пунктов. Вторая ступенька досталась представительнице Казахстана.
Примечательно, что это шестые соревнования Кубка Европы, которые проходят в Украине. В текущем соревновательном сезоне это - 3 и 4 этапа Кубка Европы среди 8 запланированных. Первые два этапа состоялись в известном белорусском центре Раубичи. Следующие два пройдут в швейцарском Айроло в марте и заключительные два этапа состоятся в итальянском Вальмаленко перед чемпионатом мира среди юниоров.
Напомним
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