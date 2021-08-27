Українка Магучіх стала 2-ю на етапі "Діамантової ліги" в Лозанні

Деталі

Магучіх завершила другий, не взявши висоту 2,01. Переможницею стала атлетка з нейтральним статусом Марія Ласіцкене (вона взяла 1,98 м з першої спроби, Магучіх — з 3-й).

Результати інших українок:

Спортсменка Левченко стала 6-ю, вона з перших спроб подолала висоту 1,81 м і 1,85 м, не змогла взяти висоту 1,89.

Українка Геращенко стала 4-ю, вона зупинилася на позначці 1,95 м.

Для олімпійських призерів ці змагання були першими після Ігор в Токіо. Американський етап ліги, на якому перемогла Геращенко, вони пропускали.

Нагадаємо

Раніше українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала бронзову нагороду в стрибках у висоту на Олімпійських іграх − 2020 у Токіо, подолавши висоту у 2 метри. “Золото” отримала представниця ОКР Марія Ласіцкене з результатом у 2,04 метра.

Після цього нашу легкоатлетку сфотографували з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, вони разом святкували здобуття нагород на Олімпіаді у Токіо. Міністерство оборони відреагувало на це. У відомстві повідомляли, що планують провести розмову з призеркою Ігор-2020 Магучіх — усе через фото з росіянкою після фіналу у Токіо.

Ярослава Магучіх, коментуючи фотографію з російською спортсменкою Марією Ласіцкене на Іграх у Токіо, заявила, що вона вірна Україні та розуміє, що відбулось.

Також Магучіх заявила, що фотографія на Іграх у Токіо з російською спортсменкою Марією Ласіцкене не несе її політичної позиції.