Украинка Магучих стала 2-й на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне

Детали

Магучих завершила второй, не взяв высоту 2,01. Победительницей стала атлетка с нейтральным статусом Мария Ласицкене (она взяла 1,98 м с первой попытки, Магучих — с 3-й).

Результаты других украинок:

Спортсменка Левченко стала 6-й, она с первых попыток преодолела высоту 1,81 м и 1,85 м, но не смогла взять высоту 1,89.

Украинка Геращенко стала 4-й, она остановилась на отметке 1,95 м.

Для олимпийских призеров эти соревнования были первыми после Игр в Токио. Американский этап лиги, на котором победила Геращенко, они пропускали.

Напомним

Ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала бронзовую награду в прыжках в высоту на Олимпийских играх — 2020 в Токио, преодолев высоту в 2 метра. “Золото” получила представительница ОКР Мария Ласицкене с результатом в 2,04 метра.

После этого нашу легкоатлетку сфотографировали с российской спортсменкой Марией Ласицкене, они вместе праздновали получение наград на Олимпиаде в Токио. Министерство обороны отреагировало на это. В ведомстве сообщали, что планируют провести разговор с призером Игр-2020 Магучих — все из-за фото с россиянкой после финала в Токио.

Ярослава Магучих, комментируя фотографию с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Играх в Токио, заявила, что она верна Украины и понимает, что произошло.

Также Магучих заявила, что фотография на Играх в Токио с российской спортсменкой Марией Ласицкене не несет ее политической позиции.