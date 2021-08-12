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Жодної політичної позиції: Магучіх вперше прокоментувала скандальне фото з російською спортсменкою

Київ • УНН

 • 32538 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українська спортсменка, бронзова призерка Олімпіади-2020 Ярослава Магучіх заявила, що фотографія на Іграх у Токіо з російською спортсменкою Марією Ласіцкене не несе її політичної позиції. Про це легкоатлетка заявила по прибуттю в аеропорт “Бориспіль” у коментарі журналістам, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Насамперед, після змагань, ми всі традиційно привітали одна одну. І в цьому не було ніякої моєї політичної позиції. Є свобода думки, тому я дякую всім людям, які мене підтримували та розуміють мене. І хочу подякувати людям, які мене критикують. Тому що це такий для мене досвід, і це робить мене сильнішою”, - заявила Магучіх.

Деталі

Висловлюючи свою позицію щодо військового конфлікту України та Російської Федерації, українка наголосила, що не заперечує війну.

“Ми просто привіталися за олімпійськими традиціями. І я дуже шаную воїнів, які змагаються за те, щоб ми змогли виступати на міжнародній арені”, - додала спортсменка.

Контекст

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала бронзову нагороду в стрибках у висоту на Олімпійських іграх − 2020 у Токіо, подолавши висоту у 2 метри.

“Золото” отримала представниця ОКР Марія Ласіцкене з результатом у 2,04 метра. А “срібло” — у Ніколи Макдермотт з Австралії — 2,02 метра.

Після цього нашу легкоатлетку сфотографували з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, вони разом святкували здобуття нагород на Олімпіаді у Токіо. Міністерство оборони відреагувало на це.

У відомстві пообіцяли провести розмову з бронзовою призеркою Олімпійських ігор Ярославою Магучіх.

Додамо

У міжнародному аеропорту "Бориспіль"у четвер, 12 серпня, приземлився літак з турецького Стамбула із двома українськими срібними призерками та двома бронзовими медалістами Олімпійських Ігор - 2020. У НОК повідомили, що зустріли срібних призерок — каратистку Анжеліку Терлюгу та велоспорсменку Олену Старікову. Також прилетіли двоє бронзових медалістів — легкоатлетка Ярослава Магучіх та каратист Станіслав Горуна.

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