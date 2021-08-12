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Сьогодні до Києва повернуться усі українські призери Олімпіади-2020: вранці зустріли чотирьох медалістів

Київ • УНН

 • 36720 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" під Києвом вранці у четвер приземлився літак з турецького Стамбула із двома українськими срібними призерками та двома бронзовими медалістами Олімпійських Ігор - 2020. Про це в коментарі УНН повідомили у НОК.

Цитата:

“Літак мав приземлитися о 8:45, але прилетів із запізненням - о 9:20. Зустріли срібних призерок — каратистку Анжеліку Терлюгу та велоспорсменку Олену Старікову. Також прилетіли двоє бронзових медалістів — легкоатлетка Ярослава Магучіх та каратист Станіслав Горуна”, — повідомили в НОК.

Деталі

Відомо, що сьогодні очікують повернення ще одного спортсмена.

“О 13:50 рейсом з Дохи повернеться срібний призер з боксу Олександр Хижняк. Це буде останній спортсмен, який повертається з Токіо”, — додали у НОК.

Доповнення

До слова, вчора до України повернулися спортсменки із синхронного плавання та каноїстки, які отримали медалі на Олімпіаді у Токіо. Восьмеро синхроністок і дві учасниці змагань на каное здобули бронзові та срібні нагороди. Їхній літак приземлився в аеропорту “Бориспіль” опівночі.

Додамо

Збірна України потрапила до числа 20-и найкращих збірних за загальною кількістю здобутих медалей на Олімпіаді-2020 в Токіо. Україна із одним “золотом”, 6 срібними медалями та 12-ма бронзовими обійняла 16-й рядок за загальною кількістю одержаних нагород. Натомість у медальному заліку українська збірна стала 44-й.

Міністр у справах молоді та спорту України Вадим Гутцайт, попри лише одну золоту медаль, вважає великим успіхом виступ української збірної в Японії.

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