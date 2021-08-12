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Я вірна Україні. Розумію, що відбулось: Магучіх про скандальне фото з російською спортсменкою

Київ • УНН

 • 23310 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українська спортсменка, бронзова призерка Олімпіади-2020 Ярослава Магучіх коментуючи фотографію з російською спортсменкою Марією Ласіцкене на Іграх у Токіо заявила, що вона вірна Україні та розуміє, що відбулось. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

Цитата

“Шановні співвітчизники, я знаю, що моє фото з російською спортсменкою викликало великий резонанс. Хочу пояснити, що відбулось. Виступити на Олімпіаді — мрія і сенс всього життя кожного спортсмена! Словами не передати емоції у мить, коли моя МРІЯ збулась! Мені підкорилась не тільки висота, але й олімпійська медаль!”, — написала Магучіх.

Вона наголосила, що була в захваті від перемоги.

“У такі хвилини хочеться обійняти весь світ. Хочу всіх запевнити: я маю честь належати до лав військовослужбовців Збройних Сил України, які захищають країну у російсько-українській війні. Шаную наших воїнів, які дають всім нам можливість працювати, тренуватись, жити мирним життям! Я вірна Україні. Розумію, що відбулось. Хочу закликати всіх бути обережними, бо ворог готовий на все. Для мене це досвід, який робить мене сильнішою”, — зазначила Магучіх.

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Публикация от Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

Доповнення

Раніше Магучіх заявила, що фотографія на Іграх у Токіо з російською спортсменкою Марією Ласіцкене не несе її політичної позиції.

Контекст

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала бронзову нагороду в стрибках у висоту на Олімпійських іграх − 2020 у Токіо, подолавши висоту у 2 метри.

“Золото” отримала представниця ОКР Марія Ласіцкене з результатом у 2,04 метра. А “срібло” — у Ніколи Макдермотт з Австралії — 2,02 метра.

Після цього нашу легкоатлетку сфотографували з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, вони разом святкували здобуття нагород на Олімпіаді у Токіо. Міністерство оборони відреагувало на це.

У відомстві пообіцяли провести розмову з бронзовою призеркою Олімпійських ігор Ярославою Магучіх.

Додамо

У міжнародному аеропорту "Бориспіль"у четвер, 12 серпня, приземлився літак з турецького Стамбула із двома українськими срібними призерками та двома бронзовими медалістами Олімпійських Ігор — 2020. У НОК повідомили, що зустріли срібних призерок — каратистку Анжеліку Терлюгу та велоспорсменку Олену Старікову. Також прилетіли двоє бронзових медалістів — легкоатлетка Ярослава Магучіх та каратист Станіслав Горуна.

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