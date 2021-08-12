Я верна Украине. Понимаю, что произошло: Магучих о скандальном фото с российской спортсменкой

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинская спортсменка, бронзовый призер Олимпиады-2020 Ярослава Магучих комментируя фотографию с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Играх в Токио заявила, что она верна Украины и понимает, что произошло. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, передает УНН.