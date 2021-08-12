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Я верна Украине. Понимаю, что произошло: Магучих о скандальном фото с российской спортсменкой

Я верна Украине. Понимаю, что произошло: Магучих о скандальном фото с российской спортсменкой

Киев  •  УНН

 • 23296 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинская спортсменка, бронзовый призер Олимпиады-2020 Ярослава Магучих комментируя фотографию с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Играх в Токио заявила, что она верна Украины и понимает, что произошло. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, передает УНН.

Цитата

“Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло. Выступить на Олимпиаде — мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль!”, — написала Магучих.

Она отметила, что была в восторге от победы.

“В такие минуты хочется обнять весь мир. Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью! Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее”, — отметила сваи магучие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

Дополнение

Ранее Магучих заявила, что фотография на Играх в Токио с российской спортсменкой Марией Ласицкене не несет ее политической позиции.

Контекст

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала бронзовую награду в прыжках в высоту на Олимпийских играх — 2020 в Токио, преодолев высоту в 2 метра.

“Золото” получила представительница ОКР Мария Ласицкене с результатом в 2,04 метра. А “серебро” — у Николы Макдермотт из Австралии — 2,02 метра.

После этого нашу легкоатлетка сфотографировали с российской спортсменкой Марией Ласицкене, они вместе праздновали получение наград на Олимпиаде в Токио. Министерство обороны отреагировало на это.

В ведомстве пообещали поговорить с бронзовым призером Олимпийских игр Ярославой Магучих.

Добавим

В международном аэропорту “Борисполь” в четверг, 12 августа, приземлился самолет из турецкого Стамбула с двумя украинскими серебряными призерами и двумя бронзовыми медалистами Олимпийских Игр — 2020. В НОК сообщили, что встретили серебряных призеров — каратистку Анжелику Терлюгу и велоспортсменку Елену Старикову. Также прилетели двое бронзовых медалистов — легкоатлетка Ярослава Магучих и каратист Станислав Горуна.

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