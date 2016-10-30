Українка А.Турчин здобула "бронзу" на турнірі з дзюдо в Абу-Дабі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Українка Анастасія Турчин здобула бронзову медаль на турнірі з дзюдо в Абу-Дабі. Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.
“Анастасія Турчин — бронзовий призер (78 кг) турніру з дзюдо серії „Grand Slam“, який триває в Абу-Дабі (ОАЕ)!
Вітаємо! Чудовий подарунок собі та усім прихильникам дзюдо в Україні до Всесвітнього дня дзюдо!” — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, український шпажист Богдан Нікішин здобув бронзову нагороду на Кубку “53.TISSOT Grand Prix” у швейцарському Берні.