Украинка А.Турчин получила "бронзу" на турнире по дзюдо в Абу-Даби
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Украинка Анастасия Турчин получила бронзовую медаль на турнире по дзюдо в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
"Анастасия Турчин - бронзовый призер (78 кг) турнира по дзюдо серии "Grand Slam", который проходит в Абу-Даби (ОАЭ)!
Поздравляем! Отличный подарок себе и всем поклонникам дзюдо в Украине ко Всемирному дню дзюдо!", - сказано в сообщении.
Напомним, украинский шпажист Богдан Никишин завоевал бронзовую награду на Кубке "53.TISSOT Grand Prix" в швейцарском Берне.