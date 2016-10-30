Украинка А.Турчин получила "бронзу" на турнире по дзюдо в Абу-Даби

"Анастасия Турчин - бронзовый призер (78 кг) турнира по дзюдо серии "Grand Slam", который проходит в Абу-Даби (ОАЭ)!

Поздравляем! Отличный подарок себе и всем поклонникам дзюдо в Украине ко Всемирному дню дзюдо!", - сказано в сообщении.

Напомним, украинский шпажист Богдан Никишин завоевал бронзовую награду на Кубке "53.TISSOT Grand Prix" в швейцарском Берне.