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Українець у Польщі намагався вкрасти 120 посудомийних машин

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Польщі правоохоронці зарештували українця, який намагався вивезти з компанії побутової техніки посудомийні машини. Про це пише УНН з посиланням на місцеву поліцію.

Деталі

Так, за даними польських правоохоронців, українець під виглядом співробітника транспортної компанії зробив спробу вивезти зі складу техніку на суму 109 тисяч злотих (близько 1,4 млн гривень). На територію компанії він потрапив за допомогою транспортних документів. Недобре запідозрив один з працівників, вивезення техніки відкликали, а також викликали поліцію. Водія затримали.

Додамо

Під час обшуку вантажівки правоохоронці виявили підроблені транспортні документи. Окрім того, встановити особу водія було складно, оскільки затриманий мав при собі документи на різні імена і національності. Але слідчі виявили, що водій вантажівки - 28-річний громадянин України. Йому загрожує до 8 років. Повідомляється, що інцидент стався 21 квітня в польському місті Радомско.

Нагадаємо

Нещодавно у Польщі поліція затримала 19 хакерів родом з Білорусі та України, яким вдалося обдурити декілька сотень людей.

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