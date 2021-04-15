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У Польщі затримали хакерів з України та Білорусі: вони викрали майже 400 тисяч доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Поліція міста Катовіце (Польща) затримала 19 хакерів родом з Білорусі та України, яким, за версією слідства, вдалося обдурити декілька сотень людей. Про це повідомляє видання Gazeta Wyborcza, передає УНН.

Деталі

“Вони є членами організованої злочинної групи, що спеціалізується на зломі банківських рахунків і розкраданні зібраних там коштів”, — заявила прес-секретарка поліції Катовіце Олександра Новара.

За версією слідства, затримані починаючи з грудня 2020 року і закінчуючи квітнем 2021 року відправляли SMS-повідомлення (всього — 280 тисяч) з таким текстом: “Ваша посилка затримана через недоплату в розмірі 0,5 злотого. Вибачте за завдані незручності. Будь ласка, оплатіть її”. До повідомлення прикріплювалася посилання, що веде на фейкову сторінку “банку” для оплати.

Як тільки користувач переходив по посиланню, шахраї отримували контроль над банківським рахунком і переводили гроші собі. Збиток оцінили в півтора мільйона злотих, або близько 394 тисяч доларів.

Доповнення

Раніше тернополянина спіймали на заволодінні даними через фішингові атаки на банки більш десяти країн світу. За даними правоохоронців, він розробив один з найбільших в світі фішингових сервісів для атак на фінустанови, і тепер йому повідомлено про підозру.

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