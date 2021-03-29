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Розробив один із найбільших у світі фішингових сервісів для атак на банки за кордоном: хакеру повідомили підозру

Розробив один із найбільших у світі фішингових сервісів для атак на банки за кордоном: хакеру повідомили підозру

Київ • УНН

 • 13209 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Тернополянина спіймали на заволодінні даними через фішингові атаки на банки понад десяти країн світу. За даними правоохоронців, він розробив один із найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фінустанови, і наразі йому повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Офісу Генпрокурора та МВС.

Цитата:

"Повідомлено про підозру особі у створенні з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдженні або збуті (ч. 2 ст. 361-1 КК України)", - вказали в ОГП.

Деталі

За даними слідства, житель Тернопільщини розробив шкідливе програмне забезпечення, а саме фішинговий пакет і спеціальну адміністративну панель до нього, спрямоване на вебресурси більше сотні банків та їх клієнтів. Шкідливе програмне забезпечення дозволяло контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані. В подальшому їх отримували хакерські угруповання та використовували у злочинних цілях, додали у прокуратурі.

За попередніми підрахунками, збитки від протиправної діяльності сягають десятків мільйонів доларів. Від фішингових атак постраждали фінансові установи Австралії, Великобританії, Іспанії, Італії, Мексики, Нідерландів, Німеччини, США, Франції, Чилі та Швейцарії.

За даними МВС, цей хакер "розробив один із найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фінустанови".

За результатами аналізу, проведеного іноземними правоохоронцями, встановлено, що понад 50% усіх фішингових атак в Австралії у 2019 році були здійснені саме з використанням розробки підозрюваного, зазначили в ОГП.

Викрито хакера у ході міжнародної спецоперації, проведеної прокурорами Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронцями Сполучених Штатів Америки та Австралії та працівниками Департаменту кіберполіції і слідчими Головного слідчого управлінням Національної поліції України.

Доповнення

Раніше хакери отримали доступ до архіву з записами зі 150 тис. відеокамер компанії з США.

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