Хакери отримали доступ до архіву з записами зі 150 тис. відеокамер компанії з США

Що відомо

За словами співрозмовника або групи співрозмовників агентства, які називають себе вигаданим ім’ям Тіллі Коттман, хакери отримали доступ до бази даних американської компанії Verkada Inc, яка займається виробництвом камер відеоспостереження. Серед її клієнтів числяться компанії Tesla, Cloudflare, а також більш дрібні підприємства, лікарні, поліцейські департаменти, в’язниці і школи. Деякі з камер, записи з яких потрапили до шахраїв, оснащені функцією розпізнавання особистості.

Співрозмовник агентства зазначив, що хакери змогли отримати доступ як до прямих трансляцій з камер відеоспостереження, так і до архіву записів.

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Деталі

Bloomberg підкреслює, що його журналістам вдалося ознайомитися з декількома відеозаписами, які підтверджують факт того, що хакери отримали доступ до них. За словами співрозмовника агентства, доступ до трансляцій і архіву був знайдений за допомогою “облікового запису суперадміністратора”, логін і пароль до якої шахраї нібито знайшли в інтернеті.

За словами співрозмовника Bloomberg, після того, як журналісти звернулися за коментарем в Verkada, хакери втратили доступ до відеозаписів. У самій компанії на запит агентства підкреслили, що розпочато розслідування інциденту.