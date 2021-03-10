Хакеры получили доступ к архиву из 150 тыс. записей видеокамер компании из США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Неизвестные хакеры получили доступ к записям с более чем 150 тыс. служебных камер видеонаблюдения компании из США. Об этом сообщил во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя международной группировки, именуемой Advanced Persistent Threat 69420, передает УНН.
Что известно
По словам собеседника или группы собеседников агентства, называющие себя вымышленным именем Тилли Коттман, хакеры получили доступ к базе данных американской компании Verkada Inc, которая занимается производством камер видеонаблюдения. Среди ее клиентов числятся компании Tesla, Cloudflare, а также более мелкие предприятия, больницы, полицейские департаменты, тюрьмы и школы. Некоторые из камер, записи с которых попали к мошенникам, оснащены функцией распознавания личности.
Собеседник агентства отметил, что хакеры смогли получить доступ как к прямым трансляциям с камер видеонаблюдения, так и в архив записей.
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Детали
Bloomberg подчеркивает, что его журналистам удалось ознакомиться с несколькими видеозаписями, которые подтверждают факт того, что хакеры получили доступ к ним. По словам собеседника агентства, доступ к трансляциям и архива был найден с помощью “учетной записи суперадминистратора”, логин и пароль к которой мошенники якобы нашли в интернете.
По словам собеседника Bloomberg, после того, как журналисты обратились за комментарием в Verkada, хакеры потеряли доступ к видеозаписям. В самой компании на запрос агентства подчеркнули, что начато расследование инцидента.