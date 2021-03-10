Хакеры получили доступ к архиву из 150 тыс. записей видеокамер компании из США

Что известно

По словам собеседника или группы собеседников агентства, называющие себя вымышленным именем Тилли Коттман, хакеры получили доступ к базе данных американской компании Verkada Inc, которая занимается производством камер видеонаблюдения. Среди ее клиентов числятся компании Tesla, Cloudflare, а также более мелкие предприятия, больницы, полицейские департаменты, тюрьмы и школы. Некоторые из камер, записи с которых попали к мошенникам, оснащены функцией распознавания личности.

Собеседник агентства отметил, что хакеры смогли получить доступ как к прямым трансляциям с камер видеонаблюдения, так и в архив записей.

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Детали

Bloomberg подчеркивает, что его журналистам удалось ознакомиться с несколькими видеозаписями, которые подтверждают факт того, что хакеры получили доступ к ним. По словам собеседника агентства, доступ к трансляциям и архива был найден с помощью “учетной записи суперадминистратора”, логин и пароль к которой мошенники якобы нашли в интернете.

По словам собеседника Bloomberg, после того, как журналисты обратились за комментарием в Verkada, хакеры потеряли доступ к видеозаписям. В самой компании на запрос агентства подчеркнули, что начато расследование инцидента.