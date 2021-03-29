Разработал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на банки за границей: хакеру сообщили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Тернополянина поймали на завладении данными через фишинговые атаки на банки более десяти стран мира. По данным правоохранителей, он разработал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финучреждения, и теперь ему сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора и МВД.
Цитата:
"Сообщено о подозрении лицу в создании с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространении или сбыте (ч. 2 ст. 361-1 УК Украины)", - указали в ОГП.
Детали
По данным следствия, житель Тернопольской области разработал вредоносное программное обеспечение, а именно фишинговый пакет и специальную административную панель к нему, направленные на вебресурсы более сотни банков и их клиентов. Вредоносное программное обеспечение позволяло контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. В дальнейшем их получали хакерские группировки и использовали в преступных целях, добавили в прокуратуре.
По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности достигает десятков миллионов долларов. От фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Нидерландов, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии.
По данным МВД, этот хакер "разработал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финучреждения".
По результатам анализа, проведенного иностранными правоохранителями, установлено, что более 50% всех фишинговых атак в Австралии в 2019 году были осуществлены именно с использованием разработки подозреваемого, отметили в ОГП.
Разоблачен хакер в ходе международной спецоперации, проведенной прокурорами Офиса Генерального прокурора совместно с правоохранителями Соединенных Штатов Америки и Австралии и работниками Департамента киберполиции и следователями Главного следственного управлением Национальной полиции Украины.
Дополнение
Ранее хакеры получили доступ к архиву с записями со 150 тыс. видеокамер компании из США.