Разработал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на банки за границей: хакеру сообщили подозрение

КИЕВ. 29 марта. УНН. Тернополянина поймали на завладении данными через фишинговые атаки на банки более десяти стран мира. По данным правоохранителей, он разработал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финучреждения, и теперь ему сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора и МВД.