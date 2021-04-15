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В Польше задержали хакеров из Украины и Беларуси: они похитили почти 400 тысяч долларов

В Польше задержали хакеров из Украины и Беларуси: они похитили почти 400 тысяч долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Полиция города Катовице (Польша) задержала 19 хакеров родом из Беларуси и Украины, которым, по версии следствия, удалось обмануть несколько сотен человек. Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza, передает УНН.

Детали

“Они являются членами организованной преступной группы, специализирующейся на взломе банковских счетов и хищении собранных там средств”, — заявила пресс-секретарь полиции Катовице Александра Новара.

По версии следствия, задержанные начиная с декабря 2020 года и заканчивая апрелем 2021 года отправляли SMS-сообщения (всего — 280 тысяч) с таким текстом: “Ваша посылка задержана из-за недоплаты в размере 0,5 злотого. Извините за причиненные неудобства. Пожалуйста, оплатите ее”. К сообщению прикреплялась ссылка, ведущая на фейковую страницу “банка” для оплаты.

Как только пользователь переходил по ссылке, мошенники получали контроль над банковским счетом и переводили деньги себе. Ущерб оценили в полтора миллиона злотых, или порядка 394 тысяч долларов.

Дополнение

Ранее тернополянина поймали на завладении данными через фишинговые атаки на банки более десяти стран мира. По данным правоохранителей, он разработал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финучреждения, и теперь ему сообщено о подозрении.

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