Украинец в Польше пытался украсть 120 посудомоечных машин
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Польше правоохранители арестовали украинца, который пытался вывезти из компании бытовой техники посудомоечные машины. Об этом пишет УНН со ссылкой на местную полицию.
Детали
Так, по данным польских правоохранителей, украинец под видом сотрудника транспортной компании попытался вывезти из склада технику на сумму 109 тыс. злотых (около 1,4 млн гривен). На территорию компании он попал с помощью транспортных документов. Нехорошее заподозрил один из сотрудников, вывоз техники отозвали, а также вызвали полицию. Водителя задержали.
Добавим
Во время обыска грузовика правоохранители обнаружили поддельные транспортные документы. Кроме того, установить личность водителя было сложно, поскольку задержанный имел при себе документы на разные имена и национальности. Но следователи обнаружили, что водитель грузовика - 28-летний гражданин Украины. Ему грозит до 8 лет. Сообщается, что инцидент произошел 21 апреля в польском городе Радомско.
Напомним
Недавно в Польше полиция задержала 19 хакеров родом из Беларуси и Украины, которым удалось обмануть несколько сотен человек.