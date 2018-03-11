Українець намагався вивезти до Росії монети ХІХ століття
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Прикордонники виявили в українця колекцію монет ХІХ-ХХ століття, які він намагався вивезти до Росії. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Учора в пункт пропуску “Піски”, на виїзд з України, прибув автомобіль “Renault” української реєстрації під керуванням 48-річного українця. Під час здійснення заходів контролю правоохоронці за допомогою металошукача зафіксували наявність серед особистих речей громадянина портсигар з 6 монетами 1841, 1873, 1910, 1915 років випуску.
Наразі предмети, які, ймовірно, становлять історичну та культурну цінність, вилучено встановленим порядком та передано компетентним органам для експертизи.
Нагадаємо, днями прикордонники затримали громадянина Молдови, який також намагався вивезти з України колекцію монет.