Украинец пытался вывезти в Россию монеты XIX века
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Пограничники обнаружили у украинца коллекцию монет XIX-XX века, которые он пытался вывезти в Россию. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
Вчера в пункт пропуска "Пески", на выезд из Украины прибыл автомобиль "Renault" украинской регистрации под управлением 48-летнего украинца. При осуществлении мер контроля правоохранители с помощью металлоискателя зафиксировали наличие среди личных вещей гражданина портсигар с 6 монетами 1841, 1873, 1910, 1915 годов выпуска.
Сейчас предметы, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты в установленном порядке и переданы компетентным органам для экспертизы.
Напомним, на днях пограничники задержали гражданина Молдовы, который также пытался вывезти из Украины коллекцию монет.