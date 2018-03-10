Українець Лук'яненко став 5-кратним паралімпійським чемпіоном
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. На біатлонній трасі у Пхьончхані пройшла заключна гонка першого змагального дня Паралімпійських ігор-2018, передає кореспондент УНН.
У чоловічих перегонах серед спортсменів з вадами зору на дистанції 7,5 км не було рівних нашому 39-річному Віталію Лук’яненку (0) — 19:51 хв, який випередив на 14,1 с білоруса Юрія Голуба (0+1).
Бронзову медаль виборов ще один біатлоніст з України Анатолій Ковалевський (0+1, 39,5 с), який у боротьбі за призове місце випередив свого співвітчизника Ярославав Решетинського всього на 3,8 с.
Примітно, що Лук’яненко виборював золоту нагороду на Іграх у Ванкувері-2006, Турині-2010 і дві в Сочі-2014.
Зауважимо, що у 2014 році на ХІ зимових Паралімпійських іграх у Сочі (Росія) національна паралімпійська “жовто-блакитна” збірна команда здобула 25 медалей (5 — “золотих”, 9 “срібних” та 11 “бронзових”).