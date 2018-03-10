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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 60317 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Украинец Лукьяненко стал 5-кратным паралимпийским чемпионом

Украинец Лукьяненко стал 5-кратным паралимпийским чемпионом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. На биатлонной трассе в Пхенчхан прошла заключительная гонка первого соревновательного дня Паралимпийских игр-2018, передает корреспондент УНН.

В мужских гонках среди спортсменов с недостатками зрения на дистанции 7,5 км не было равных нашему 39-летнему Виталию Лукьяненко (0) — 19:51 мин, опередивший на 14,1 с белоруса Юрия Голуба (0+1).

Бронзовую медаль завоевал еще один биатлонист из Украины Анатолий Ковалевский (0+1, 39,5 с), который в борьбе за призовое место опередил своего соотечественника Ярославав Решетинского всего на 3,8 с.

Примечательно, что Лукьяненко боролся золотую награду на Играх в Ванкувере-2006, Турине-2010 и две в Сочи-2014.

Заметим, что в 2014 году на XI зимних Паралимпийских играх в Сочи (Россия) национальная паралимпийская “желто-голубая” сборная команда получила 25 медалей (5 — “золотых”, 9 “серебряных” и 11 “бронзовых”).

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