Украинец Лукьяненко стал 5-кратным паралимпийским чемпионом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. На биатлонной трассе в Пхенчхан прошла заключительная гонка первого соревновательного дня Паралимпийских игр-2018, передает корреспондент УНН.
В мужских гонках среди спортсменов с недостатками зрения на дистанции 7,5 км не было равных нашему 39-летнему Виталию Лукьяненко (0) — 19:51 мин, опередивший на 14,1 с белоруса Юрия Голуба (0+1).
Бронзовую медаль завоевал еще один биатлонист из Украины Анатолий Ковалевский (0+1, 39,5 с), который в борьбе за призовое место опередил своего соотечественника Ярославав Решетинского всего на 3,8 с.
Примечательно, что Лукьяненко боролся золотую награду на Играх в Ванкувере-2006, Турине-2010 и две в Сочи-2014.
Заметим, что в 2014 году на XI зимних Паралимпийских играх в Сочи (Россия) национальная паралимпийская “желто-голубая” сборная команда получила 25 медалей (5 — “золотых”, 9 “серебряных” и 11 “бронзовых”).