Україна змогла забезпечити повернення групи туристів, яка застрягла у Непалі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. За сприяння німецьких дипломатів, Україна повертає групу туристів, яка застрягла у Непалі. Про це у Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, передає УНН.
"Нарешті! Спільними зусиллями вдалося! Група українських туристів вилітає з Непалу. Дякую МЗС Німеччини за допомогу, дякую українським дипломатам у Києві і за кордоном за чергове професійно виконане завдання", - написав заступник міністра.
Він побажав громадянам щасливої дороги з Непалу до України.
Зазначимо, раніше в ЗМІ з'явилась інформація про те, що через закриття кордонів багатьох країн у межах боротьби з коронавірусом, група з 36 українських туристів уже впродовж двох тижнів не може вилетіти з Непалу.
Нагадаємо, російський "Аерофлот" пропонував забрати українців із Непалу.
Як повідомлялося в УНН, з 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску.
Нарешті! Спільними зусиллями вдалося! Група українських туристів вилітає з Непалу. Дякую @GermanyDiplo за допомогу, дякую українським дипломатам в Києві і за кордоном за чергове професійно виконане завдання. https://t.co/7mSlXbXZWx— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 8, 2020