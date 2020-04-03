Російський "Аерофлот" пропонує забрати українців із Непалу - Кулеба

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російська авіакомпанія "Аерофлот" запропонувала забрати громадян України з Непалу, але для цього російському консульство потрібно отримати від українського представництва спеціальну ноту-звернення. Про це на брифінгу щодо підсумків першого тижня роботи програми "Захист" сказав голова МЗС Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.