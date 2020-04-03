Російський "Аерофлот" пропонує забрати українців із Непалу - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російська авіакомпанія "Аерофлот" запропонувала забрати громадян України з Непалу, але для цього російському консульство потрібно отримати від українського представництва спеціальну ноту-звернення. Про це на брифінгу щодо підсумків першого тижня роботи програми "Захист" сказав голова МЗС Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Є пропозиція від російської компанії "Аерофлот": щоб наші громадяни сіли на борт її літака (у Непалі - ред.). За моєю інформацією, російське консульство потребує офіційної ноти від українського консульства про те, щоб наших громадян взяли на борт. Ми вивчаємо всі логістичні можливості, для того, щоб їм допомогти", - сказав міністр.
Кулеба зазначив, що з Непалом складність в тому, що дуже віддалена країна, і є проблеми саме з логістикою.
"З віддалених країн є найбільш резонансна історія - це саме Непал. Там, де альпіністи сходили на Еверест, спустилися і потребують нашої допомоги. Є в Латинській Америці ще група громадян, але там їм допомагаємо, зокрема 10 громадян посольство в Аргентині змогло розмістити на базі відпочинку, щоб вони жили в гідних умовах", - підсумував ситуацію міністр.
Нагадаємо, що серед українців, які через пандемію коронавірусу і логістичні питання застрягли в різних куточках світу, додому якнайшвидше хочуть повернутись 8 538 громадян.