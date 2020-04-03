Кулеба: понад 8,5 тис. українців хочуть повернутися додому якнайшвидше
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Серед українців, які через пандемію коронавірусу і логістичні питання застрягли в різних куточках світу, додому якнайшвидше хочуть повернутись 8 538 громадян. Усього у системі "Захист", що запрацювала тиждень тому, зареєструвались 13 787 осіб. Про це на брифінгу щодо підсумків першого тижня роботи програми "Захист" сказав голова МЗС Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Хотів поінформувати стосовно програми "Захист", яку ми розгорнули тиждень тому для захисту і підтримки тих українців, які застрягли в різних країнах світу через пандемію… Наразі у програмі "Захисту", тобто йтиметься про кількість громадян, які звернулися по допомогу до закордонних дипломатичних установ України, беруть участь 13 787 громадян України", - розповів Кулеба.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна першою в Генасамблеї ООН відмовилась від пропозицій РФ щодо зняття санкцій - Кулеба.
Він зазначив, що насправді українців за кордоном набагато більше, але ті, хто не зареєструвався – очевидно, живуть своїм життям.
"З цих 13 787 громадян, 8 538 – наполягають на поверненні до України якнайшвидше. Реальна цифра, що потребує зараз евакуації 8 538", - сказав міністр.
Кулеба підкреслив, що всі, у тому числі міністерство, розуміють, що в тій же Польщі - значно більше людей, які хочуть повернутись до України, ніж ті, хто зареєстровані в цій системі. Проте система охоплює лише тих, хто офіційно в ній є.
Нагадаємо, що потік українців, які повертаються додому, за минулу добу сягнув майже 7,2 тисячі.