З-за кордону повернулися ще 7,2 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Потік українців, які повертаються додому, за минулу добу сягнув майже 7,2 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держприкордонслужби.
"Упродовж доби прикордонники здійснили понад 13,5 тисячі контрольних операцій. Загалом, минулої доби в Україну повернулися майже 7,2 тисячі громадян України", - повідомили у відомстві.
Зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів, як вказано, - немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибули понад 3 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.
Окрім того, упродовж доби Україну залишили понад 4,7 тис. осіб, у тому числі майже 2,2 тис. іноземців.
За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я більше 8,7 тисячі осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Окрім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.
Нагадаємо, 13 622 громадян України звернулися по допомогу до закордонних дипломатичних установ у рамках системи "Захист".