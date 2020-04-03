Из-за границы вернулись еще 7,2 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Поток украинцев, которые возвращаются домой, за минувшие сутки составил почти 7,2 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госпогранслужбы.
"В течение суток пограничники совершили более 13,5 тысячи контрольных операций. В общем, за минувшие сутки в Украину вернулись почти 7,2 тысячи граждан Украины", - сообщили в ведомстве.
Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов, как указано, - нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли более 3 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.
Кроме того, в течение суток Украину покинули более 4,7 тыс. человек, в том числе почти 2,2 тыс. иностранцев.
За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8,7 тысячи человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.
Напомним, 13 622 гражданина Украины обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения в рамках системы "Защита".