Кулеба: более 8,5 тыс. украинцев хотят вернуться домой как можно скорее

"Хотел проинформировать о программе "Захист", которую мы развернули неделю назад для защиты и поддержки тех украинцев, которые застряли в разных странах мира из-за пандемии... Сейчас в программе "Захист", то есть речь о количестве граждан, обратившихся за помощью в зарубежные дипломатические учреждений Украины, принимают участие 13 787 граждан Украины", - рассказал Кулеба.

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Он отметил, что на самом деле украинцев за рубежом гораздо больше, но те, кто не зарегистрировался - очевидно, живут своей жизнью.

"Из этих 13 787 граждан, 8538 - настаивают на возвращении в Украину как можно быстрее. Реальная цифра, которые нуждаются сейчас в эвакуации - 8538", - сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что все, в том числе министерство, понимают, что в той же Польше - значительно больше людей, которые хотят вернуться в Украину, чем те, кто зарегистрирован в этой системе. Однако система охватывает только тех, кто официально в ней есть.

Напомним, что поток украинцев, которые возвращаются домой, за минувшие сутки составил почти 7,2 тысячи.