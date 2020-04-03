Кулеба: более 8,5 тыс. украинцев хотят вернуться домой как можно скорее

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63862 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 75361 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 88729 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 86740 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104036 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87230 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102859 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105914 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130969 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Кулеба: более 8,5 тыс. украинцев хотят вернуться домой как можно скорее

Кулеба: более 8,5 тыс. украинцев хотят вернуться домой как можно скорее

Киев  •  УНН

 • 13003 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Среди украинцев, которые из-за пандемии коронавируса и логистических вопросов застряли в разных уголках мира, домой как можно быстрее хотят вернуться 8538 граждан. Всего в системе "Захист", заработавшая неделю назад, зарегистрировались 13787 человек. Об этом на брифинге по итогам первой недели работы программы "Захист" сказал глава МИДа Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Хотел проинформировать о программе "Захист", которую мы развернули неделю назад для защиты и поддержки тех украинцев, которые застряли в разных странах мира из-за пандемии... Сейчас в программе "Захист", то есть речь о количестве граждан, обратившихся за помощью в зарубежные дипломатические учреждений Украины, принимают участие 13 787 граждан Украины", - рассказал Кулеба.

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Он отметил, что на самом деле украинцев за рубежом гораздо больше, но те, кто не зарегистрировался - очевидно, живут своей жизнью.

"Из этих 13 787 граждан, 8538 - настаивают на возвращении в Украину как можно быстрее. Реальная цифра, которые нуждаются сейчас в эвакуации - 8538", - сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что все, в том числе министерство, понимают, что в той же Польше - значительно больше людей, которые хотят вернуться в Украину, чем те, кто зарегистрирован в этой системе. Однако система охватывает только тех, кто официально в ней есть.

Напомним, что поток украинцев, которые возвращаются домой, за минувшие сутки составил почти 7,2 тысячи.

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