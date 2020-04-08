Украина смогла обеспечить возвращение группы туристов, которая застряла в Непале
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. При содействии немецких дипломатов, Украина возвращает группу туристов, которая застряла в Непале. Об этом в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, передает УНН.
"Наконец-то! Совместными усилиями удалось! Группа украинских туристов вылетает из Непала. Спасибо МИД Германии за помощь, спасибо украинским дипломатам в Киеве и за рубежом за очередное профессионально выполненное задание", - написал заместитель министра.
Он пожелал гражданам счастливого пути из Непала в Украину.
Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за закрытия границ многих стран в рамках борьбы с коронавирусом, группа из 36 украинских туристов уже в течение двух недель не может вылететь из Непала.
Напомним, российский "Аэрофлот" предлагал забрать украинцев из Непала.
Как сообщалось в УНН, с 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.
Наконец-то! Общими усилиями удалось! Группа украинских туристов вылетает из Непала. Спасибо @GermanyDiplo за помощь, спасибо украинским дипломатам в Киеве и за рубежом за очередное профессионально выполненное задание. https://t.co/7mSlXbXZWx- Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 8, 2020