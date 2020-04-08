Украина смогла обеспечить возвращение группы туристов, которая застряла в Непале

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88594 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101074 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103210 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102413 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110589 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100018 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104672 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106497 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131448 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130416 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Украина смогла обеспечить возвращение группы туристов, которая застряла в Непале

Украина смогла обеспечить возвращение группы туристов, которая застряла в Непале

Киев  •  УНН

 • 16194 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. При содействии немецких дипломатов, Украина возвращает группу туристов, которая застряла в Непале. Об этом в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, передает УНН.

"Наконец-то! Совместными усилиями удалось! Группа украинских туристов вылетает из Непала. Спасибо МИД Германии за помощь, спасибо украинским дипломатам в Киеве и за рубежом за очередное профессионально выполненное задание", - написал заместитель министра.

Он пожелал гражданам счастливого пути из Непала в Украину.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за закрытия границ многих стран в рамках борьбы с коронавирусом, группа из 36 украинских туристов уже в течение двух недель не может вылететь из Непала.

Напомним, российский "Аэрофлот" предлагал забрать украинцев из Непала.

Как сообщалось в УНН, с 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

Наконец-то! Общими усилиями удалось! Группа украинских туристов вылетает из Непала. Спасибо @GermanyDiplo за помощь, спасибо украинским дипломатам в Киеве и за рубежом за очередное профессионально выполненное задание. https://t.co/7mSlXbXZWx

- Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 8, 2020

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