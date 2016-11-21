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Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 14 млрд куб. м

Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 14 млрд куб. м

Київ • УНН

 • 5968 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 18 листопада зменшився до 14,051 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 33,61 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ заповнені на 45%.

При цьому в даних за 18 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 42,72 млн куб. м.

Додамо, на території України без урахування Криму знаходяться 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна припинила закачування газу в ПСГ 16 жовтня.

Українські Національні Новини

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