Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 14 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 18 листопада зменшився до 14,051 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 33,61 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ заповнені на 45%.
При цьому в даних за 18 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 42,72 млн куб. м.
Додамо, на території України без урахування Криму знаходяться 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу в ПСГ 16 жовтня.