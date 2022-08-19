Україна здобула першу медаль у веслуванні на Мультиспортивному Євро в Мюнхені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. 25-річна українська спортсменка Людмила Лузан здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное на змаганнях Мультиспортивного Євро, які проходять в Мюнхені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне спорт.
Деталі
25-річна Лузан підходила до турніру після здобуття двох золотих нагород на чемпіонаті світу-2022. У канадському Галіфаксі українка тріумфувала в змаганнях у каное-одиночках на дистанціях у 500 і 1000 м.
Лузан захищала титул чемпіонки Європи на 500-метрівці, який здобула в Познані минулого року. На польських змаганнях українська веслувальниця також виграла "золото" на 500-метрівці у двійках та посіла друге місце в одиночній 200-метрівці.
В результаті Мультиспортивного Євро цього року, Лузан поступилася іспанці Корбері, яка випередила українку на півтори секунди. Подіум замкнула хорватська веслувальниця Ванеса Тот.
Веслування на байдарках та каное. ЧЄ-2022. Каное-одиночки, 500 м - жінки. Фінал
Марія Корбера (Іспанія) 2:03.586
Людмила Лузан (Україна) 2:05.096
Ванеса Тот (Хорватія) 2:06.682
Нагадаємо
На цих же змаганнях українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук посіла четверте місце у стрибках в довжину.