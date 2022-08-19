Украина завоевала первую медаль в гребле на Мультиспортивном Евро в Мюнхене
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. 25-летняя украинская спортсменка Людмила Лузан завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ на соревнованиях Мультиспортивного Евро, которые проходят в Мюнхене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественный спорт.
Детали
25-летняя Лузан подходила к турниру после получения двух золотых наград на чемпионате мира-2022. В канадском Галифаксе украинка одержала триумф в соревнованиях в каноэ-одиночках на дистанциях в 500 и 1000 м.
Лузан защищала титул чемпионки Европы на 500-метровке, который получила в Познани в прошлом году. На польских соревнованиях украинская гребля также выиграла "золото" на 500-метровке в двойках и заняла второе место в одиночной 200-метровке.
В результате Мультиспортивного Евро в этом году Лузан уступила испанке Корбери, которая опередила украинку на полторы секунды. Подиум замкнула хорватская гребля Ванесса Тот.
Гребля на байдарках и каноэ. ЧЕ-2022. Каноэ-одиночки, 500 м – женщины. Финал
Мария Корбера (Испания) 2:03.586
Людмила Лузан (Украина) 2:05.096
Ванесса Тот (Хорватия) 2:06.682
Напомним
На этих же соревнованиях украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук заняла четвертое место в прыжках в длину.