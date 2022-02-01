Україна збирається скликати дебати Генасамблеї ООН у лютому
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У лютому Україна планує скликати дебати Генеральної Асамблеї ООН, аби обговорити ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Про це на брифінгу у вівторок заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає кореспондент УНН.
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“Україна не зупиняє активну роботу над посиленням ролі ООН у нейтралізації російських загроз. У лютому ми плануємо скликати дебати Генеральної Асамблеї ООН, аби обговорити за участі широкого кола держав ситуацію на тимчасово окупованих територіях”, — зазначив Ніколенко.
Він нагадав, що щороку на основі зокрема і таких обговорень Генасамблея ухвалює дві важливі резолюції щодо Криму.
“Що стосується оголошених вчора Росією намірів щодо проведення 17 лютого брифінгу Ради безпеки з питання виконання Мінського комплексу заходів, то Україна разом з партнерами використає цю нагоду, аби представити міжнародній спільноті факти невиконання РФ своїх зобов’язань в рамках мирного врегулювання збройного конфлікту”, — заявив речник МЗС.
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Дипломат зазначив, що, попри спробу Росії заблокувати засідання, переважна більшість членів Радбезу ООН напередодні висловила непохитну підтримку України, партнери чітко заявили про неприйнятність нарощування російських наступальних озброєнь, сил і засобів біля державного кордону України, і закликали Росію до зниження напруги.
Окрім того, з його слів, українська делегація вчергове офіційно спростувала російську дезінформацію про нібито планування наступальної операції на Донбасі.
“Не мали успіху і спроби окремих членів Ради Безпеки представити обговорення російської агресії як протистояння США та РФ. Це було нічим іншим, ніж спробою відвести увагу міжнародного співтовариства від агресивних дій Росії проти України та Європи загалом”, — підкреслив речник МЗС.
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Він окремо зауважив, що напередодні російська дипломатія вчергове продемонструвала своє зневажливе ставлення до інституту міжнародних відносин.
“Розглядаємо вихід постійного представника Росії із зали до завершення засідання не лише неповагою до обговорюваного питання, але і спробою підірвати авторитет Ради Безпеки як ключового органу, покликаного реагувати на загрози міжнародному миру та безпеці”, — сказав Ніколенко.
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