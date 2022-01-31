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Постпред РФ залишив засідання Ради безпеки ООН щодо України: каже, це не демарш

Постпред РФ залишив засідання Ради безпеки ООН щодо України: каже, це не демарш

Київ • УНН

 • 32237 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя демонстративно покинув засідання Ради Безпеки, скликане з ініціативи США про ситуацію в Україні та навколо неї. При цьому російський дипломат заявив що це "не демарш", передає кореспондент УНН.

Цитата

“Пані голова, я хочу вибачитися перед членами Ради і не сприймати мій відхід як демарш. Країни, які будуть виступати після того як ви надасте їм слово — я йду на зустріч з Генеральним секретарем напередодні нашого головування в Раді, яке розпочинається завтра. На жаль, не можу перенести її у зв'язку з графіком Генерального секретаря", — сказав Небензя.

Деталі

Звертаючись до представниці США, він також заявив що нібито "щиро не розуміє, про які провокації, погрози і ескалації з боку Росії йдеться".

Відразу після Небензі слово взяв постпред України Сергій Кислиця.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Ганебний трюк": у РФ хотіли скасувати засідання Радбезу ООН по Україні

Нагадаємо

Раніше постійне представництво США при ООН запросило провести в понеділок засідання Ради Безпеки всесвітньої організації щодо ситуації навколо України, оскільки дії РФ щодо неї становлять загрозу міжнародному миру та безпеці. У п'ятницю представник Норвегії – голови РБ ООН – повідомила, що засідання відбудеться.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

26 січня США та НАТО передали Росії письмову відповідь на “гарантії безпеки”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що планує найближчими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські “гарантії безпеки”.

 

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