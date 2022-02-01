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Украина собирается созвать дебаты Генассамблеи ООН в феврале

Украина собирается созвать дебаты Генассамблеи ООН в феврале

Киев • УНН

 • 12882 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В феврале Украина планирует созвать дебаты Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обсудить ситуацию на временно оккупированных территориях. Об этом на брифинге во вторник заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Украина не останавливает активную работу над усилением роли ООН в нейтрализации российских угроз. В феврале мы планируем созвать дебаты Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обсудить с участием широкого круга государств ситуацию на временно оккупированных территориях”, — отметил Николенко.

Он напомнил, что ежегодно на основе в том числе и таких обсуждений Генассамблея принимает две важные резолюции по Крыму.

“Что касается объявленных вчера Россией намерений относительно проведения 17 февраля брифинга Совета Безопасности по вопросу выполнения Минского комплекса мер, то Украина вместе с партнерами использует эту возможность, чтобы представить международному сообществу факты невыполнения РФ своих обязательств в рамках мирного урегулирования вооруженного конфликта”, — заявил спикер МИД.

Детали

Дипломат отметил, что, несмотря на попытки России заблокировать заседание, большинство членов Совбеза ООН накануне высказало непоколебимую поддержку Украины, партнеры четко заявили о неприемлемости наращивания российских наступательных вооружений, сил и средств возле государственной границы Украины, и призвали Россию к снижению напряжения.

Кроме того, по его словам, украинская делегация в очередной раз официально опровергла российскую дезинформацию о якобы планировании наступательной операции на Донбассе.

"Не имели успеха и попытки отдельных членов Совета Безопасности представить обсуждение российской агрессии как противостояния США и РФ. Это было ничем иным, чем попыткой отвести внимание международного сообщества от агрессивных действий России против Украины и Европы в целом”, — подчеркнул спикер МИД.

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Он отдельно отметил, что накануне российская дипломатия в очередной раз продемонстрировала свое пренебрежительное отношение к институту международных отношений.

“Рассматриваем выход постоянного представителя России из зала до завершения заседания не только как неуважение к обсуждаемому вопросу, но и попыткой подорвать авторитет Совета Безопасности как ключевого органа, призванного реагировать на угрозы международному миру и безопасности”, — сказал Николенко.

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