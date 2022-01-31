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Рада безпеки ООН затвердила “український” порядок денний: проти були лише Росія та Китай

Рада безпеки ООН затвердила “український” порядок денний: проти були лише Росія та Китай

Київ • УНН

 • 32337 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Рада Безпеки ООН більшістю голосів "за" затвердила запропонований США Порядок денний засідання щодо безпеки України та дислокації біля неї російських військ, передає кореспондент УНН.

Деталі

РФ запросила проведення процедури голосування за пропозицією провести мітинг з ініціативи США.

Російський постпред Василь Небензя при цьому заявив про нібито "втручання у внутрішні справи" РФ і "спробу введення в оману міжнародне співтовариство".

Під час свого виступу Небензя неодноразово намагався поправити перекладача, який перекладав його виступ на англійську мову.

За підсумками голосування запропоновану США повістку підтримали 10 учасників Радбезу: США, Велика Британія, Норвегія, ОАЕ, Албанія, Бразилія, Гана, Франція, Ірландія і Мексика.

Проти були дві держави: Росія і Китай.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Ганебний трюк": у РФ хотіли скасувати засідання Радбезу ООН по Україні

Нагадаємо

Раніше постійне представництво США при ООН запросило провести в понеділок засідання Ради Безпеки всесвітньої організації щодо ситуації навколо України, оскільки дії РФ щодо неї становлять загрозу міжнародному миру та безпеці. У п'ятницю представник Норвегії – голови РБ ООН – повідомила, що засідання відбудеться.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

26 січня США та НАТО передали Росії письмову відповідь на “гарантії безпеки”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що планує найближчими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські “гарантії безпеки”.

 

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