Рада безпеки ООН затвердила “український” порядок денний: проти були лише Росія та Китай
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Рада Безпеки ООН більшістю голосів "за" затвердила запропонований США Порядок денний засідання щодо безпеки України та дислокації біля неї російських військ, передає кореспондент УНН.
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РФ запросила проведення процедури голосування за пропозицією провести мітинг з ініціативи США.
Російський постпред Василь Небензя при цьому заявив про нібито "втручання у внутрішні справи" РФ і "спробу введення в оману міжнародне співтовариство".
Під час свого виступу Небензя неодноразово намагався поправити перекладача, який перекладав його виступ на англійську мову.
За підсумками голосування запропоновану США повістку підтримали 10 учасників Радбезу: США, Велика Британія, Норвегія, ОАЕ, Албанія, Бразилія, Гана, Франція, Ірландія і Мексика.
Проти були дві держави: Росія і Китай.
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Нагадаємо
Раніше постійне представництво США при ООН запросило провести в понеділок засідання Ради Безпеки всесвітньої організації щодо ситуації навколо України, оскільки дії РФ щодо неї становлять загрозу міжнародному миру та безпеці. У п'ятницю представник Норвегії – голови РБ ООН – повідомила, що засідання відбудеться.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.
26 січня США та НАТО передали Росії письмову відповідь на “гарантії безпеки”.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що планує найближчими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські “гарантії безпеки”.