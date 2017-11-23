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Україна збільшила обсяги виробництва молока

Україна збільшила обсяги виробництва молока

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Україні покращилась якість та зросли обсяги виробництва молока. Про це заявила віце-президент Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк, передає УНН з посиланням на прес-службу організації.

"В Україні не лише зростає обсяг виробництва молока, а й покращується його якість. Так, за 3 квартали 2016 року частка молока ґатунку екстра у зданій на переробку сировині складала близько 13,8%, наразі ж цей показник зріс до 15,5%", - зазначила вона.

Лавренюк сподівається, що до кінця року цей показник підвищиться до 18%.

Крім того, за словами віце-президента АВМ, протягом останнього року молочні господарства України продемонстрували стабільну позитивну динаміку. Хоча кількість корів у промисловому секторі продовжує скорочуватися (за підсумками 3 кварталів 2017-го, поголів’я скоротилося на 4,5% до 476 тис. голів), але вал виробництва молока стабільно зростає.

"Така динаміка забезпечується тим, що продуктивність корів щороку зростає на 5-6%. Так, за підсумками 2016-го року промислові ферми виробили 2,7 млн тонн молока, а за 3 квартали 2017 року – вже 2,1 млн тонн молока. Не залишається сумнівів, що цього року ми переженемо показники минулого року", - підсумувала Лавренюк.

Нагадаємо, за виробництво та реалізацію молочних продуктів із вмістом пальмової олії нардепи пропонують ввести адміністративну відповідальність та штрафувати підприємців.

Українські Національні Новини

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