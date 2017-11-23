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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Украина увеличила объемы производства молока

Украина увеличила объемы производства молока

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Украине улучшилось качество и выросли объемы производства молока. Об этом заявила вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.

"В Украине не только растет объем производства молока, но и улучшается его качество. Так, за 3 квартала 2016 года доля молока сорта экстра в сданном на переработку сырье составляла около 13,8%, сейчас же этот показатель вырос до 15,5%", - отметила она.

Лавренюк надеется, что до конца года этот показатель повысится до 18%.

Кроме того, по словам вице-президента АВМ, за последний год молочные хозяйства Украины продемонстрировали стабильную положительную динамику. Хотя количество коров в промышленном секторе продолжает сокращаться (по итогам 3 кварталов 2017 года, поголовье сократилось на 4,5% до 476 тыс. голов), но вал производства молока стабильно растет.

"Такая динамика обеспечивается тем, что продуктивность коров ежегодно растет на 5-6%. Так, по итогам 2016 года промышленные фермы произвели 2,7 млн тонн молока, а за 3 квартала 2017 года - уже 2,1 млн тонн молока. Не остается сомнений, что в этом году мы перегоним показатели прошлого года", - подытожила Лавренюк.

Напомним, за производство и реализацию молочных продуктов с содержанием пальмового масла нардепы предлагают ввести административную ответственность и штрафовать предпринимателей.

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