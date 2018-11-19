Україна збільшила імпорт вугілля на 15,5%

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Згідно зі статистикою Державної фіскальної служби, вугілля у 2018 році імпортовано на суму 2 млрд 461,009 млн доларів, що на 14,4% більше від показників минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДФС.