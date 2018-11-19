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Україна збільшила імпорт вугілля на 15,5%

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Згідно зі статистикою Державної фіскальної служби, вугілля у 2018 році імпортовано на суму 2 млрд 461,009 млн доларів, що на 14,4% більше від показників минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДФС.

“При цьому Україна у січні-жовтні 2018 року збільшила імпорт кам’яного вугілля і антрациту (код ТНЗЕД 2701) на 15,5% (на 2 млн 343,37 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом 2017 року — до 17 млн 425,708 тис. тонн”, — йдеться у статистичних даних ДФС.

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Згідно зі статистикою Державної фіскальної служби, вугілля імпортовано на суму 2 млрд 461,009 млн доларів, що на 14,4% більше, ніж у січні-жовтні-2017 року (2 млрд 151,445 млн доларів).

При цьому з Російської Федерації надійшло вугілля на 1 млрд 525,896 млн доларів (частка в імпорті — 62%), США — на 739,278 млн доларів (30,04%), Канади — на 126,946 млн доларів (5,16%), інших країн — 68,889 млн доларів (2,8%).

Крім того, Україна в січні-жовтні-2018 року експортувала 56,223 тис. тонн кам’яного вугілля і антрациту на 8,355 млн доларів, у тому числі в РФ — на 4,597 млн доларів, Словаччину — на 3,201 млн доларів, Молдову — на 0,454 млн доларів, інші країни — на 0,103 млн доларів.

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Нагадаємо, 12 жовтня заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолій Корзун на прес-конференції повідомив, що накопичення вугілля і мазуту на складах теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) в Україні для проходження опалювального сезону йде з відставанням від графіка.

Так, станом на 1 листопада 2018 року на складах ТЕС і ТЕЦ в Україні мало бути накопичено 2,6 млн т вугілля, 1 млн т з якого — це вугілля антрацитової групи, а 1,6 млн т — газової. Тоді як станом на 5 листопада запаси вугілля становили 1,932 млн т.

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