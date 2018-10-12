Міненерго повідомило про недостатні запаси антрацитового вугілля і мазуту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Накопичення вугілля і мазуту на складах теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) в Україні для проходження опалювального сезону йде з відставанням від графіка. Про це повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолій Корзун на прес-конференції, передав кореспондент УНН.
"На сьогодні ми маємо майже два мільйони тонн на складах генеруючих компаній: по газовій групі завдання практично виконане – залишилось всього кілька тисяч тонн, є певне відставання по антрацитовій групі. Це питання потребує окремого розгляду, і заходи щодо нього вживаються", - зазначив він.
За його словами, згідно на 1 листопада на складах ТЕС і ТЕЦ в Україні має бути накопичено 2,6 млн т вугілля, 1 млн т з якого – це вугілля антрацитової групи, а 1,6 млн т – газової.
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При цьому він додав, що завдання уряду щодо накопичення в підземних сховищах 17 млн кубометрів газу сьогодні практично виконане. Втім є ще відставання по накопиченню запасів мазуту.
Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” повністю готовий до опалювального сезону. Про це раніше повідомив головний виконавчий директор групи “Нафтогаз” Юрій Вітренко.