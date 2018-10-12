Минэнерго сообщило о недостаточных запасах антрацитового угля и мазута

"На сегодня мы имеем почти два миллиона тонн на складах генерирующих компаний: по газовой группе задача практически выполнена - осталось всего несколько тысяч тонн, есть определенное отставание по антрацитовый группе. Этот вопрос требует отдельного рассмотрения, и меры к нему принимаются", - отметил он .



По его словам, согласно на 1 ноября на складах ТЭС и ТЭЦ в Украине должно быть накоплено 2,6 млн т угля, 1 млн т с которого - это уголь антрацитовой группы, а 1,6 млн т - газовой.



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При этом он добавил, что задача правительства по накоплению в подземных хранилищах 17 млн ​​кубометров газа сегодня практически выполнена. Впрочем, есть еще отставание по накоплению запасов мазута.



Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" полностью готов к отопительному сезону. Об этом ранее сообщил главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.