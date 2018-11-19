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Украина увеличила импорт угля на 15,5%

Украина увеличила импорт угля на 15,5%

Киев  •  УНН

 • 10166 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Согласно статистике Государственной фискальной службы, в 2018 году угля было импортировано на сумму 2 млрд 461,009 долларов, что на 14,4% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГФС.

“При этом Украина в январе-октябре 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 15,5% (на 2 млн 343,37 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 — до 17 млн ​​425,708 тыс. тонн”, — говорится в статистических данных ГФС.

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Согласно статистике Государственной фискальной службы, угля импортировано на сумму 2 млрд 461,009 долларов, что на 14,4% больше, чем в январе-октябре-2017 года (2 млрд 151,445 долларов).

При этом из Российской Федерации поступило угля на 1 млрд 525,896 долларов (доля в импорте — 62%), США — на 739,278 млн долларов (30,04%), Канады — на 126,946 млн долларов (5,16%), других стран — 68,889 млн долларов (2,8%).

Кроме того, Украина в январе-октябре-2018 года экспортировала 56,223 тыс. тонн каменного угля и антрацита на 8,355 млн долларов, в том числе в РФ — на 4,597 млн долларов, Словакию — на 3,201 млн долларов, Молдову — на 0,454 млн долларов, другие страны — на 0,103 млн долларов.

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Напомним, 12 октября заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун на пресс-конференции сообщил, что накопление угля и мазута на складах теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Украине для прохождения отопительного сезона идет с отставанием от графика.

По состоянию на 1 ноября 2018 года на складах ТЭС и ТЭЦ в Украине быть накоплено 2,6 млн т угля, 1 млн т с которого — это уголь антрацитовой группы, а 1,6 млн т — газовой. Тогда как по состоянию на 5 ноября запасы угля составили 1,932 млн т.

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