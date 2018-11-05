Україна наростила запаси вугілля на 42%

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Запаси вугілля станом на 5 листопада на складах українських ТЕС і ТЕЦ становлять 1,932 млн тонн, що на 41,6% більше, ніж на аналогічний період минулого року. Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, передає УНН.