Україна наростила запаси вугілля на 42%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Запаси вугілля станом на 5 листопада на складах українських ТЕС і ТЕЦ становлять 1,932 млн тонн, що на 41,6% більше, ніж на аналогічний період минулого року. Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, передає УНН.
При цьому, за інформацію Міненерговугілля, в Україні за 4 доби листопада було видобуто 369,3 тис. тонн, що на 2,2% менше, ніж за такий період 2017 року.
Крім того, зазначається, що складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 39,1 тис. тонн мазуту, що на 60,9% менше, ніж на аналогічну дату минулого року.
Як повідомляв УНН, станом на 22 жовтня запаси вугілля на складах Міненерговугілля становили 1,858 млн тонн, мазуту – близько 40 тис. тонн, газу – 16,9 млрд кубометрів.