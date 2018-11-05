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Україна наростила запаси вугілля на 42%

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Запаси вугілля станом на 5 листопада на складах українських ТЕС і ТЕЦ становлять 1,932 млн тонн, що на 41,6% більше, ніж на аналогічний період минулого року. Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, передає УНН.

При цьому, за інформацію Міненерговугілля, в Україні за 4 доби листопада було видобуто 369,3 тис. тонн, що на 2,2% менше, ніж за такий період 2017 року.

Крім того, зазначається, що складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 39,1 тис. тонн мазуту, що на 60,9% менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Як повідомляв УНН, станом на 22 жовтня запаси вугілля на складах Міненерговугілля становили 1,858 млн тонн, мазуту – близько 40 тис. тонн, газу – 16,9 млрд кубометрів. 

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